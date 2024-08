Ecco perché chi ha un cane dopo i 50 anni invecchia più lentamente

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un nuovo studio, condotto dalle Università del Florida, del Michigan e della Virginia Commonwealth, ha dimostrato che avere unper più di 5permette di mantenere attive le capacità cognitive più a lungo. I ricercatori hanno scoperto che gli adulti di età pari o superiore ai 50che hanno avuto unper più di 5in passato ricordavano con maggior facilità le parole, mostrando un declino della memoria più lento nel tempo rispetto ai loro coetanei che non avevano mai avuto un. Lo studio, coordinato dall’autrice principale, Jennifer Applebaum, sociologa del National Institutes of Health Predoctoral Fellow presso l’Università della Florida, ha messo in luce che avere un animale domestico allevia lo stress e ha un effetto positivo sulla cognizione degli anziani. I ricercatori hanno studiato un campione di 1.