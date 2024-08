Due comunità piangono Rossi Domani il funerale a Melegnano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si svolgerannoalle 10,30 nella basilica minore di San Giovanni, a, i funerali di Pierantonio, il 60enne di Cerro al Lambro deceduto in Liguria, in seguito a un tragico incidente stradale. È finito contro un’automobile, mentre stava viaggiando alla guida del suo scooter. Lo schianto è avvenuto venerdì pomeriggio sulla via Aurelia. Purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi e sabato mattina il 60enne è morto all’ospedale di Pietra Ligure, dov’era stato ricoverato. Politico locale, attivo nel mondo dell’associazionismo,si preparava a trascorrere qualche giorno in Liguria. Al momento dell’incidente era di ritorno da Finale Ligure, dov’era andato a trovare un amico, ed era diretto ad Alassio, dove si trovava in vacanza con la famiglia.