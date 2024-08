Convalidati i sei fermi per l’omicidio brutale e freddo di Fabio Ravasio | ci sono la compagna con suo marito suo figlio e l’amante di lei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Ci troviamo di fronte ad un omicidio, calcolato con crudeltà”. Lo scrive la gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese) Anna Giorgetti nel dispositivo di convalida dei seiperdi, il 52enne investito e ucciso da quella che inizialmente sembrava un’auto pirata a Parabiago (Varese) lo scorso 9 agosto mentre era in bicicletta. Con Adilma Pereira Carneiro, la49enne di, considerata dagli inquirenti la mente del piano per eliminarlo e incassarne il patrimonio da circa 3 milioni di euro tra attività e beni immobili,stati fermati – e sifinora avvalsi della facoltà di non rispondere – anche ildella donna Igor Benedito e ildi lei, Marcello Trifone (il matrimonio celebrato nel 2015 è tuttora in essere).