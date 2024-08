Cara scuola quanto mi costi Anche 600 euro per i libri E gli acquisti si fanno on line

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il conto alla rovescia per il rientro aè ormai iniziato. E ci sono da comprare lo zaino, i quaderni, le penne e le matite, tutto ciò che serve sui banchi di. Oltre ovviamente, aie ai dizionari. Per le famiglie una stangata, almeno dai numeri forniti da Codacons e Federconsumatori che parlano di un aumento di spesa che può superare il 15 per cento rispetto allo scorso anno.perché ai giovani di oggi, piace andare’alla moda’ con accesori griffati, sulla scia di influencer e Tik Toker vari. Uno zaino può arrivare a costarepiù di 200, un astuccio 60. E, come ci raccontanto alcuni esercenti del centro di Siena, "ci sono alcuni marchi molto noti che hanno portato i prezzi alle stelle".