Bravìo delle Botti trionfa Voltaia Due spingitori accusano un malore

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dell’immagine che suggella ildel cinquantennale è testimone il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini: "Al momento della stesura del verbale che ha formalizzato l’esito della gara, il rettore di, Alessio Bellari, il vincitore, ha stretto in un abbraccio fraterno il collega di Cagnano, Luca Tonini, lo sconfitto: i due si sono commossi, poi hanno superato l’attimo di debolezza, e hanno preso a scherzare". Non è usuale, al termine di una gara dura, difficile, dai risvolti drammatici, riportare una scena che sa di sentimenti e non di trionfo. Ma proprio la drammaticità dell’epilogo della corsa, con la paura che ha attanagliato per qualche minuto migliaia di persone, fa prevalere una spetto simile su quelli agonistici.