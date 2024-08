Black Myth | Wukong la versione Xbox Series X|S è stata rinviata a causa di un grave bug?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il loro leaker eXtas1s ha affermato cheè stato rinviato a data da destinarsi suXS, con unspecifico che sarebbe talmenteda far bloccare la certificazione da parte di Microsoft. Prima di addentrarci nello specifico del leak, è importante tenere a mente che eXtas1s è una fonte non totalmente affidabile, in grado di anticipare correttamente una gran quantità d’indiscrezioni in particolar modo per quanto riguarda l’arrivo dei giochi suGame Pass ma anche di sbagliare alcuni rumor, come la voce recente riguardante l’arrivo imminente di Forza Horizon 5 su PS5.