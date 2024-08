Assassin’s Creed Shadow conquista Wembley

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nella serata di ieri, durante il pay per view All In della All Elite Wrestling, c’è stato un wrestler che ha dato un tributo al prossimo titolo della saga di. Will Ospreay, durante il suo ingresso nello stadio di, sede del sopracitato pay per view, il wrestler britannico ha tributato, con un fantastico e coreografico ingresso. A rendere ancora più magico questo tributo, ci ha pensato la voce inglese di Ezio Auditore che ha riconosciuto il valore di Ospreay e di come tra “assassini” loro debbano conoscersi. Vi lasciamo al video che mostra anche il nuovo titolo di casa Ubisoft, così come la carriera di uno dei wrestler più spettacolari al mondo. Vi ricordiamo chesarà disponibile per PC, Xbox Series XS e Playstation 5 a partire dal 15 novembre.