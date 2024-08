Arianna Meloni e Lollobrigida la dimostrazione che in Italia c' è il matriarcato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tinello a te, studiolo a me. Sulle prime ce l'immaginiamo così, i coniugi Lollo-e Francesco separati in casa – lo rivelava ieri The Big Sister a Simone Canettieri, sul Foglio – e alle prese, immaginiamo, con la partizione dei locali in una villa romana zona Torrino. Tinello tuo, studiolo mio. All'incirca come nella Guerra dei Roses, ricorderete. Benché talaltra guerra, la guerras – a dispetto della massima di Danny DeVito: «Un divorzio civile è una contraddizione in termini» – porti con sé inusitati accenti di Scandinavia. Proprio così. Un mirabile senso civico a Roma Sud conche insiste: «Con Francesco resta la stima, ma l'amore è un'altra cosa».