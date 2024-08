AEW | Don Callis e Kyle Fletcher sfidano subito Ricochet per il prossimo Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 26 agosto 2024) Come abbiamo visto, ieri sera ad All Inha fatto il suo debutto in AEW prendendo parte al Casino Gauntlet Match con il palio una title shot all’AEW World Title, poi vinto da Christian Cage. Passato agli archivi il grande evento, arrivauna prima sfida per. Don, infatti, hanno messo nel mirino il nuovo arrivato. Prima sfida perDopo il debutto ad All In, arriva la prima sfida perper ilepisodio di. Donlo hanno messo nel mirino. In un video caricato sui canali social AEW,hanno lanciato la sfida. Il manager si è rivolto al nuovo arrivato con queste parole: “E questo? Vediamo di incendiare l’atmosfera. Questo mercoledì a, tu contro il 25 enne di spicco di questa Compagnia”.