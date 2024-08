Top arancione e pantaloni bianchi L’abbinamento colore da provare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 25 agosto 2024) Con l’obbiettivo di valorizzare l’abbronzatura conquistata con fatica questa estate si è acquistato un top colore ora non si sa come abbinarlo? Vitaminico ed energico, non è poi così complesso da integrare nel proprio guardaroba, anche una volta tornati in città. Ma anzi, ben si presta a look da rientro che coniugano stile ed eleganza. L’ispirazione alla moda da replicare alla lettera arriva dalla passerella primavera estate 2024 di Missoni, che popone un top smanicatoa fantasia geometrica abbinato a, sandali nude e borsa gialla. Una palette accattivante, che funziona in differenti contesti, tutta da scoprire e sperimentare.