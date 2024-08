Tom Cruise tra le stelle del cast del nuovo film di Alejandro G Iñárritu

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 25 agosto 2024) Il registaG.ha scelto la stella hollywoodiana Tomper guidare ilstellare del suo prossimo. Prodotto da Warner Bros e Legendary Pictures, il– senza titolo – del famoso regista diquali “Revenant – Redivivo” e “Birdman” si appresta ad essere uno dei progetti più attesi del prossimo panorama cinematografico mondiale. Secondo Deadline, infatti, ildiavrà Tom(Mission: Impossible) come stella principale di unche si preannuncia stellare. La fonte, di fatto, ha riferito che, oltre a, ilcomprenderà Sandra Hüller (Anatomia di una caduta), John Goodman (Il Grande Lebowski), Michael Stuhlbarg (Doctor Strange nel Multiverso della Follia), Jesse Plemons (Kinds of Kindness) e Sophie Wilde (Talk to Me).