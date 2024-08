Ti prego Erik smettila poi un urlo strozzato | l’audio che ha convinto i carabinieri che la morte di Nicoleta Rotaru era un femminicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ciò che viene riportato in questo articolo è una sintesi di quello che l’opinione pubblica non ha potuto sapere per più di un anno. Si tratta di quattro fatti, concatenati tra loro, accaduti a Monteortone, una frazione di Abano Terme, nel Padovano, i cui contorni sono rimasti blindati in base a una interpretazione rigorosissima delle norme del segreto investigativo, contestata con una presa di posizione ufficiale dal presidente dell’ordine dei Giornalisti del Veneto. Per un anno nessuno ha saputo che esistevano sospetti fondati per ritenere che la mamma di due ragazzine,di 39 anni, fosse stata strangolata dal marito nella notte tra l’1 e il 2 agosto 2023.