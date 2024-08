Serie C 2024 2025 | Picerno cinico all’esordio Avellino ko 4-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ildomina l’nella prima giornata del girone C di. La squadra di Tomei rifila un pesante 4-1 agli irpini. Partita non emozionante con tutti le reti che sono arrivate nella ripresa.e bravo a sfruttare tutte le occasioni concesse dalla squadra di Pazienza. Doppietta in mezz’ora per Volpicelli (75? e 87?), entrato al posto di un buon Petito al 62?. In gol Pagliai (65?) e Vitali (95?). Il gol della bandiera lo segna Gori (91?), che colpisce un palo sempre nel recupero. Continuano le difficoltà dell’. I biancoverdi non vincono al Curcio dalla stagione 2021/2022. RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA4-2-3-1 per il, che si schiera con Summa tra i pali e Allegretto, Gilli, Guerra e Pagliai in difesa. In mediana De Ciancio e Petito. Dietro alla punta Santarcangelo ci sono Pitarresi, Energe ed Esposito.