Roma-Empoli 1-2 | Gyasi e Colombo stendono i giallorossi De Rossi a secco dopo due partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)25 agosto 2024 - L'sfata il tabù Olimpico e si gode una notte con le grandi del massimo campionato. La squadra toscana vince per la prima volta nella sua storia in casa dellae lo fa per 1-2 grazie alle reti di. Aiinvece non basta lo splendido colpo di testa di Shomurodov, ma la squadra di Deha di che rammaricarsi con i ben 3 legni colpiti durante il match. Deimita così l'avvio dello scorso anno di Mourinho con un punto in due gare, mentre i toscani volano con 4 punti nelle zone nobili del campionato. Primo tempo Deconferma quasi in toto le impressioni della vigilia e in attacco sceglie un tridente ad altissimo tasso tecnico con Dybala e Soulé alle spalle di Dovbyk. Confermato il rientro di Paredes in mediana, accompagnato da Cristante e Pellegrini, con Le Fée sacrificato e in panchina dal primo minuto.