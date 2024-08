Open day alla scuola infanzia di Alvignano martedì grande festa per presentare i servizi e il modello di scuola

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 25 agosto 2024). Nuovo corso per il Baby Club di: la storicaparitaria per l’cambia proprietà e corpo docenti offrendo alle famiglie un percorso di crescita moderno e coinvolgente per i loro figli. Il Baby Club ha deciso dila sua idea diin una vera e propriain programma3 settembre presso la sede di via Trento ad. Dalle 16 alle 20, è infatti, in programma unamerenda dolce e salata preparata dalle cuoche dell’istituto nel corso della quale saranno illustrati iper le famiglie, ma, soprattutto, l’idea diper l’che ha il nuovo Baby Club.