Nuovi contratti full-time per 16 portalettere a Cagliari

(Di domenica 25 agosto 2024)per 16, 31 nella Sardegna Meridionale. Si tratta di dipendenti di Poste Italiane già assunti con un contratto part-a tempo indeterminato, che a partire dal primo agosto hanno visto trasformare il proprio orario di lavoro a tempo pieno. Delle complessive 47 risorse coinvolte in tale azione di Politiche Attive del Lavoro in Sardegna (ex accordo sindacale del 16/05/2024), 16 sono quelle applicate al Centro Logistico di via Simeto nel capoluogo, 4 nel Centro di Distribuzione di Pill’e Matta a Quartucciu, 2 nel CD di via Monastir a Ussana, 5 nella sede di via Convento a San Gavino Monreale e 4 in quella di piazza Rinascita a Carbonia. Marco Argiolas, 26 anni il prossimo 4 settembre, abita a Decimomannu.