Non lo sa neanche lui Patuanelli contro Renzi il campo largo fa già acqua

(Di domenica 25 agosto 2024) Più lo allarghi, più fada tutte le parti. Illarghissimo, il (surreale) progetto del centro sinistra per sconfiggere i moderati non è ancora nato che già dimostra i suoi evidenti e palesi limiti. "Quello che faoggi lo sappiamo, quello che farà domani mattina non lo sappiamo noi e non lo sa nemmeno lui. Non si può basare su una fiducia che non c'è un rapporto che deve essere serio in funzione di un'alleanza elettorale e programmatica.fa cadere i governi, non li crea". Sono parole al fulmicotone, ma che lasciano ben poco spazio all'immaginazione quelle espresse dal capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle, Stefano, al margine del Meeting di Rimini. "Mi sembra abbastanza evidente che la storia del M5s - ha aggiunto - sia nelprogressista, del centrosinistra".