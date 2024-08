Napoli colpo doppio in Premier League | vicini Gilmour e McTominay

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa sfida di ieri tra Brighton e Manchester United ha avuto un sapore speciale non solo per il risultato sul campo – una vittoria per 2 a 1 dei padroni di casa – ma anche per quanto accaduto fuori dal rettangolo di gioco. Tra gli spettatori c’era infatti Giovanni Manna, direttore sportivo del, che ha saputo sfruttare l’occasione per portare a termine un’operazione di mercato di grande rilievo. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, ilha chiuso l’accordo per l’acquisto di, talentuoso centrocampista scozzese che ieri ha disputato tutti i 90 minuti della partita, contribuendo alla vittoria del Brighton. L’affare è stato definito sulla base di una cifra compresa tra i 17 e i 18 milioni di euro, e le visite mediche sono già state fissate per la settimana prossima.