Napoli-Bologna 3-0 | Di Lorenzo Kvaratskhelia e Simeone firmano il primo successo di Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 - Dopo 174 giorni ilritrova la vittoria al Maradona e lo fa dopo la scoppola del Bentegodi che sembrava aver già messo in crisi il progetto. Ilin campionato della nuova era porta tre firme non casuali, che corrispondo anche alle prime reti della nuova gestione: quelle di Di, che abbattono la resistenza rossoblù, per la verità piuttosto fragile e con una fase difensiva tutta da rivedere. Al georgiano va la palma di migliore in campo tra la rete, l'assist per il capitano, che così fa definitivamente pace con la propria piazza, e l'incrocio dei pali centrato di testa nel corso deltempo.