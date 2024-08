Mimmo l’egiziano il gigante buono che sorveglia il quartiere e ha fatto arrestare 40 criminali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Al mese di agosto, quando su una Monza torrida e semi-deserta cala il buio, puoi essere certo di poche cose. Che in giro potrai trovare qualche agente o carabiniere al lavoro di ronda, qualche infermiere o medico in servizio all’ospedale e un omone pronto a uscire dalla guardiola del palazzo su cui è chiamato a vigilare. Uscirà con un paio di borselli pieni di bibite fresche e qualche seggiola. Li disporrà sul marciapiede e comincerà ad aspettare, mentre qualche passante, di solito appartenente alle forze dell’ordine o suo collega, si fermerà a salutare e a volte a bere qualcosa con lui. Perché lui è un’istituzione in città. Si chiama Mohamed Salah, ha superato la cinquantina e col soprannome dilo conoscono tutti.