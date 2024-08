Mario Sechi | chi scherza col fuoco fondamentalista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) In Francia, due auto sono esplose di fronte a una sinagoga, si è sfiorata la strage; in Germania, al grido di «Allah è grande», un uomo ha ucciso a coltellate tre persone, l'Isis ha rivendicato l'attentato; in Italia, un gruppo neo-brigatista ha diffuso un elenco di nomi la cui colpa è quella di essere o ebrei o “sionisti”, nella lista ci siamo anche noi di Libero, il sottoscritto e Daniele Capezzone. Dormiamo tranquilli, ma non sottovalutiamo niente, perché tutte le pedine stanno andando a dama e il gioco è sempre più chiaro. I tre episodi che ho elencato sono uniti dall'odio anti-semita. Dalla strage del 7 ottobre 2023, il giorno della caccia all'ebreo, i nemici di Israele, gli utili idioti di Hamas sono venuti allo scoperto nelle piazze, nei dibattiti in tv e sui giornali.