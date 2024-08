Marelli | Tre episodi in Inter-Lecce uno corretto! Bene l’arbitro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024)dopo la vittoria dell’2-0 in casa contro il, in qualità di opinionista su DAZN ha espresso la sua opinione sui tre “casi dubbi” della partita.– Lucaha parlato così dopo la partita, analizzando alcuni casi specifici: «Di Marco era alla terza presenza in Serie A, è stata una buona partita la sua. Ho selezionato trein questa partita che è stata tranquilla. Il primoo riguarda un rimpallo con Pavard che spazza di testa la palla e Darmian tocca la palla col braccio attaccato al corpo e a distanza ravvicinata, non un tocco punibile. Il secondoo riguarda la protesta il presunto fallo di Gaspar su Taremi. Qui mi complimento con Di Marco perché il tocco non è di Gaspar su Taremi ma viceversa».