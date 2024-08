Le alluvioni fanno ancora paura Il Comune prende contromisure

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) NIARDO L’Amministrazione comunale di Niardo, guidata dal sindaco Ivan Marcus, ha organizzato una serata informativa per illustrare alla cittadinanza gli interventi realizzati e le procedure da seguire in caso di nuovi episodi alluvionali. L’ultimo evento di questo tipo si è verificato nel luglio di due anni fa, causando gravi danni alla popolazione e alle attività economiche del paese, che sono state fortemente danneggiate. La maggior parte dei risarcimenti, nonostante la prontezza dele il rapido intervento di Regione Lombardia, non sonoarrivati. Intanto si pensa al futuro, di modo da non correre rischi o quantomeno minimizzarli. Durante l’incontro il geologo Fabio Alberti ha illustrato nel dettaglio il nuovo sistema di allertamento installato sui torrenti Re e Cobello, che attraversano il territorio comunale.