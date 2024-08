L’angelo della corsa il 95enne Angelo Squadrone vince un nuovo oro | Il più bello della mia vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Pisa, 25 agosto 2024 – Un’altra impresa, un altro titolo mondiale., classe 1929, colonnello dei parà in pensione, 95 anni sulle spalle ce l’ha fatta di. A Goteborg, in Svezia, ha conquistato la 10km Master in poco meno di un’ora e cinquanta minuti., da decenni stabilitosi a Pisa, nella comunità di San Piero a Grado, è noto ed apprezzato non solo in città, dove è stato premiato per la sua longevità sportiva, ma anche in Italia e all’estero. Nel suo palmares infatti ha corso quasi 140 maratone,ndo una dozzina di titoli europei e italiani, oltre ad essere presidente onorario del club Super Marathon Italia. Questo è il suo settimo titolo mondiale master, un vero e proprio record che si aggiunge ai suoi successi.