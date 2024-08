Inter in arrivo dalla Svezia un nuovo talento per il vivaio nerazzurro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) L’punta sui giovani calciatori di prospetto. Uno è ina brevissimo a Milano e verrà ingaggiato dal settore giovanile: ecco di chi si tratta. GIOVANI – L’ripone molta fiducia nei giovani, sui quali intende investire in prospettiva. Nel corso di questa sessione estiva di mercato lo ha dimostrato concretamente, individuando una serie di giovanissimi calciatori da far maturare nel settore giovanile e nella Primavera. A una settimanachiusura definitiva delle trattative, arriva la notizia di un altro colpo che segue questo stesso proposito. Stando a quanto riportato da Sportbladet, infatti, l’sta per accogliere uncalciatore dell’età di sedici anni.