Il sasso diventa un gatto Un’altra puntata della caccia al tesoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Un belovaleto unne arancione grazie ad una buona dose di fantasia, tempera e creatività è stato “liberato“ in giro per il paese dando il via ad una nuovadi una riuscita e apprezzataal. Così Caronno Pertusella è entrata nel circuito dei “lini“ una simpatica iniziativa social iche evidentemente ha fatto proseliti anche nel Saronnese. Tutto parte sul social network con il gruppo “lini“ di cui fanno parte 47.336 utenti ed è attivo da tre anni con l’idea di "rubare un sorriso in un periodo difficile". In sostanza si invita a disegnare e colorare unscrivendo dietro #Fblini con il capcittà in cui poi lo si liberare. Chi lo trova deve fotografarlo (fronte e retro) e condividere la foto sul gruppo con il cap del luogo di ritrovamento. Chi trova illino può decidere se tenerlo o se liberarlo.