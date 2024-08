Gratta e vinci colpo di scena | l’offerta al rialzo funziona

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 25 agosto 2024), siamo sicuri che seguire sempre lo stesso schema sia cosa buona e giusta? C’è un’altra strategia che sembrare. In 48 anni ha tentato la fortuna una marea di volte. Non lo hai mai fatto sistematicamente e non ha mai perso il senso della misura, ma ha sempre giocato, comunque, con una certa regolarità. Fino a che, finalmente, non è successo qualcosa di bello. Qualcosa di estremamente imprevedibile. Qualcosa che non credeva, forse, possibile, benché abbia continuato imperterrita a riporre la propria fiducia nella dea bendata. In commercio ci sonoper tutte le tasche (Instagram) – Ilveggente.itNon riusciva a credere ai suoi occhi, questa donna, quando si è resa conto di quello che stava succedendo. Perché in fondo è come se fossimo convinti che certe cose possano accadere solo ed esclusivamente agli altri, mai a noi.