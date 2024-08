Giocatore di pallanuoto perde la vita in un dirupo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) È morto sotto gli occhi dell’amico con cui stava facendo un’escursione sulle montagne del Bellunese, precipitando in un. Giorgio Allegri, 26enne ravennate, era uno sportivo ed exdellaRavenna. A contattare la centrale del 118, è stato proprio l’amico, in forte stato di shock. Venerdì i due stavano risalendo il sentiero Tivan, durante il giro dell’anello del Monte Civetta, ed entro pochi minuti avrebbero raggiunto il rifugio Coldai e qui trascorso la notte. L’elicottero di Pieve di Cadore è stato subito dirottato sul punto indicato dall’amico. L’equipaggio ha individuato l’escursionista e lo ha trovato subito in condizioni gravissime, dopo una caduta di 150 metri tra salti di roccia. È morto all’arrivo in ospedale.