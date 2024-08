Gianmarco Tamberi magico | torna dopo la colica e vince in Diamond League! E l’attacco a 2 40 per il record italiano…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Siamo di fronte a un fuoriclasse dal talento sconfinato.larenale che gli ha impedito di essere protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024,non avere avuto la possibilità di dire davvero la sua nell’evento sportivo più atteso degli ultimi tre anni,aver dovuto ingoiare bocconi amari e aver ricevuto critiche per la sua dieta,è rito in gara e ha subito vinto. Come solo i veri fenomeni sanno fare. Il fuoriclasse marchigiano ha trionfato nella gara di salto in alto a Chorzow (Polonia), sede della dodicesima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il ribattezzato Gimbo si è imposto superando l’asticella posta a 2.31 metri in occasione del secondo tentativo, facendo scacco matto nei confronti dei tre avversari con cui stava battagliando a quella quota.