Francia attacco alla sinagoga | sospettato 33enne agli arresti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024) Milano, 25 ago. (askanews) – Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Nimes: èdi aver appiccato il fuoco a unasituata a La Grande-Motte, nell’Hérault, in. Prima di questa vicenda era sconosciuto ai servizi segreti. È stata la fine di una corsa per colui che era già stato avvistato dalle telecamere di videosorveglianza ieri, dopo che, intorno alle 8.30 di sabato, la polizia era stata informata di un incendio scoppiato davantiBeth Yaacov a La Grande-Motte. L’arresto è stato effettuato da agenti di polizia della BRI di Montpellier e Marsiglia e del servizio d’élite RAID in un appartamento che non era la sua abitazione. Durante l’intervento, ilha aperto il fuoco sulla polizia, che ha risposto al fuoco. Colpito più volte al volto, è stato portato in ospedale.