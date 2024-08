Fiorentina Palladino | Stiamo crescendo serve tempo e pazienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Il tecnico della, Raffaele, al termine del match contro il Venezia, chiuso a reti inviolate, ha parlato della prestazione della squadra: “Le difficoltà ci sono sempre, in tutte le partite, ne incontreremo tante ma voglio fare i complimenti alla squadra perché ho chiesto uno step di crescita in fase di non possesso visto che avevamo fatto tanti errori contro il Puskas. Nel primoabbiamo rischiato zero e nella ripresa solo lateralmente. C’è da migliorare nella fase di gioco,facendo un percorso di crescita e di ricostruzione,. Abbiamo fatto uno step di crescita oggi, ne faremo altri in futuro”. “Mi aspetto miglioramenti in settimana e giovedì in Coppa in termini di gioco. Sappiamo che sarà una battaglia, ci teniamo molto, affronteremo una squadra che gioca molto bene a livello verticale, quindi dovremmo farci trovare pronti.