Final Fantasy 16 data d’uscita ufficiale e requisiti di sistema per giocare al meglio su PC

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo quasi un anno di attesa, la versione PC di16 hamente unadi uscita. Sebbene non ci sia stata una vera e propria sorpresa al Gamescom di quest’anno, come alcuni si aspettavano dopo un recente aggiornamento dei driver Nvidia, il gioco arriverà il 17 settembre. La versione PC di16 sarà disponibile in due edizioni: la standard e una “complete edition” che include i DLC “The Rising Tide” e “Echoes of the Fallen”. Chi effettua il pre-acquisto riceverà anche alcuni bonus esclusivi: l’accessorio Cait Sith’s Charm, il Sixteen Bells Orchestrion Roll e l’arma Brave Blade. La demo offre l’accesso alla “sezione iniziale” di16 e include una modalità “Eikonic Challenge” creata appositamente per dimostrare le meccaniche e il combattimento del gioco attraverso una quest in un dungeon e una battaglia contro un boss.