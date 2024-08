F1 la Ferrari si fa rispettare nella domenica di Zandvoort Rosse impeccabili e sopra le aspettative

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Il Gran Premio d’Olanda ha visto laottenere un risultato al didellegenerate dalla qualifica. Charles Leclerc ha avuto il merito di issarsi al 3° posto, artigliando un insperato podio. Bravo anche Carlos Sainz a farsi strada da centro griglia, attestandosi in quinta posizione. Oggi, la Scuderia di Maranello è stata semplicemente perfetta, poiché ha massimizzato il proprio potenziale, approfittando al meglio delle difficoltà altrui. Oscar Piastri si è trovato a correre seguendo una strategia errata, Sergio Perez ha continuato nel suo mesto navigare alla deriva, le Mercedes si sono inaspettatamente arenate dopo aver vinto tre delle quattro gare antecedenti alla pausa. Ancora una volta, la SF-24 ha dimostrato di essere più competitiva in configurazione gara di quanto non lo sia quando si deve cercare la prestazione pura.