Esordio al Lens con vittoria per Satriano | ma in campo solo nel finale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Martintrova spazio in-Brest, manel. La sfida d’del calciatore in prestito all’Inter termina 2-0. SFIDA – A pochi giorni dall’ufficialità del passaggio in prestito dall’Inter al, Martinprova l’emozione dell’proprio contro il Brest, sua ex squadra. La sfida, valida per la seconda giornata del campionato di Ligue1, inizia però senza l’attaccante in, che si accomoda in panchina. A sbloccare il match è il, squadra padrone di casa, con Jhoanner Chavez che al 19? trova il gol del vantaggio. Poco prima dell’intervallo, al 45?, il Brest è alquanto sfortunato: l’autogol di Julien Le Cardinal favorisce l’avversario che trova il raddoppio.