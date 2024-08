Emergenza climatica La Carovana dei ghiacciai al capezzale del Fellaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Unain Valmalenco, sul, per una visita utile ad approfondire lo stato di salute del ghiacciao.dei2024 prosegue il suo viaggio lungo l’arco alpino e, da mercoledì 28 al 31 agosto, la campagna nazionale di Legambiente, che monitora ialpini, in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica del Comitato glaciologico italiano, toccherà la provincia di Sondrio. Obiettivo monitorare lo stato di salute del, in Valmalenco, ma anche informare e sensibilizzare i cittadini sugli impatti che la crisista avendo ad alta quota e sull’importanza di mettere in campo politiche di adattamento e mitigazione.