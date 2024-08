Di Maio e i veleni in casa M5s | Grillo non ha più coraggio Conte gli porterà via pure l’argenteria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 agosto 2024) Mentre è in partenza per l’Arabia Saudita, Luigi Di, ex capo politico del Movimento Cinque Stelle e attuale inviato speciale Ue per il Golfo, entra a gamba tesa nella diatriba in corso tra Giuseppee Beppe. Oggetto delnzioso è il futuro del Movimento, compresa la possibilità di cambiare il nome e il logo del partito. Uno scenario chevede come fumo negli occhi, e al quale è aperto invecese la prevista assemblea (ri)costituente prevista in autunno riterrà opportuno il cambiamento. E allora Di, in un’intervista all’Adnkronos, spariglia tutto e chiarisce: «può fermare, ma non lo farà. Ha almeno 300mila ragioni, Giuseppe glivia» (il riferimento al veleno è al contratto di consulenza da 300mila euro per la comunicazione cheha in essere col M5s).