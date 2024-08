Cosa ho visto quella notte ho pensato fosse ubriaca | Sharon la supertestimone vuota il sacco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Hae sentito parecchio ladell'omicidio diVerzeni. In un racconto molto preciso sul Corriere emergono dettagli inquietanti diin cui la 33enne ha perso la vita dopo aver lasciato la sua casa per una passeggiata.è stata colpita da 4 coltellate tutte letali. Ha avuto il tempo, qualche secondo, per chiamare il 118 e dire la frase più terribile "mi ha accoltellato", segno chiaro che conosceva il suo assassino. E ora a cercare di mettere un punto fermo in questo caos di voci, indizi sfumati e di convocazioni in caserma, è unache dietro anonimato avrebbe detto agli inquirenti tutto ciò che vide ladel delitto: "Stavo guardando la televisione, il volume era basso e le finestre aperte perché faceva un caldo terribile.