Bersani contro Vannacci | Tocca a lui scusarsi con chi ritiene anormale

(Di domenica 25 agosto 2024) "Quandoavrà chiesto scusa a ebrei, femministe, omosessuali, neri e a tutti gli ‘anormali’ del mondo, avrà anche le mie scuse". Firmato: Pier Luigi. Risponde così l’ex segretario del Pd all’ex generale eurodeputato leghista, Roberto, che prima dalle colonne di QN e poi alla Versiliana (dove torna a sparare sullo ius scholae: "Allora meglio non darla a nessuno la cittadinanza") lo chiama in causa, chiedendo le scuse per essere stato apostrofato come un genitale maschile. Manon ci sta. Intenzionato ad andare in giudizio, l’esponente del Pd non vuol fare da spalla all’ex generale, dando cioè sponda ai concetti e al lessico provocatori con cuiillustra quel "mondo al contrario" di cui si rammarica non senza successo di pubblico. Niente interviste su ol’eurodeputato del Carroccio, quindi.