Bayesian ora si indaga sull’equipaggio | cosa non torna

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 25 agosto 2024) Naufragio. Il caso continua ad essere avvolto nel mistero. Tutti si chiedono come possa una barca costruita per attraversare l’oceano affondare in un minuto. Fatalità o complotto: questo è l’interrogativo che da giorni divide l’opinione pubblico. Anche la Procura vuole vederci chiaro ed ha iniziato adre anche. (Continua) Leggi anche: Barca affondata a Palermo, il drammatico racconto dei passeggeri Leggi anche: Naufragio in Sicilia, tra i dispersi anche il famoso ricco Il naufragio delLo yacht di circa 50 metri “” è affondata a Palermo, davanti a Porticello. A bordo c’erano 22 persone, di cui solo il cuoco faceva parte dell’equipaggio e molti erano cittadini britannici. Le motovedette della Guardia Costiera, insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti a portare in salvo ben quindici persone, mentre altre sette sono morte.