A che ora Musetti-Opelka US Open 2024 | programma tv streaming ordine si gioco

(Di domenica 25 agosto 2024) Domani, lunedì 26 agosto, Lorenzoinizierà il proprio cammino negli US. Dovrà affrontare un rivale ostico per il suo tennis il toscano, parliamo dello statunitense Reilly. Quest’ultimo viene da un periodo di inattività per problemi fisici, ma rientrato nel circuito da alcune settimane ha fatto vedere il suo potenziale. Un tennista molto difficile da affrontare, che non dà ritmo, viste le sue qualità straordinarie al servizio e la capaciti di tirare fortissimo con il secondo colpo.dovrà essere forte soprattutto mentalmente nel fronteggiare un rivale del genere e cambiare la tendenza se si vanno a guardare i precedenti. Nelle tre circostanze in cui hanno giocato, infatti, ha sempre vinto, di cui una proprio agli UStre anni fa.