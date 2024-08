50€ se AMMAZZI un CUCCIOLO la GIUNTA MARSILIO ESCE il TARIFFARIO per l' ABBATTIMENTO dei CERVI

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) L'Aquila - Il WWF ha lanciato un'accusa pesante contro la Regione Abruzzo, definendo "inaccettabile" l'idea di considerare la fauna selvatica come una fonte di arricchimento per gli organismi che organizzano la caccia. Al centro della polemica vi è la delibera diregionale n. 509 dell’8 agosto 2024, che autorizza l’di 469in due aree dell’Aquilano. Allegato alla delibera, un disciplinare che include undettagliato per i cacciatori, ha sollevato forti critiche. Secondo il disciplinare, i cacciatori assegnatari deida abbattere dovranno pagare un contributo, chiamato "premio", all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di riferimento. Le tariffe variano in base all'età, al sesso degli animali e alla residenza dei cacciatori. Per undi meno di 12 mesi, il costo è di 50 euro, mentre per le femmine giovani e adulte si sale a 100 euro.