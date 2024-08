? LIVE! Torino-Atalanta 1-1 | sblocca Retegui risponde Ilic 31?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024)1-1 Marcatori: 26?, 31?(3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty,, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Paleari, Donnarumma, Sazonov, Dellavalle, Balcot, Pedersen, Dembele, Sosa, Ciammaglichella, Horvath, Njie, Karamoh, Sanabria, Pellegri. All. Vanoli(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini;. A disp. Musso, Rossi, Godfrey, Del Lungo, Tornaghi, Palestra, Riccio, Manzoni, Cassa, Samardzic, Zaniolo. All. Gasperini Arbitro: Rapuano (sezione di Rimini) Ammoniti: Pasalic (29?), Hien (39?),(40?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I gol 26’ 0-1– Zappacosta da destra pennella un pallone a centro area,si smarca da Coco e con la testa incorna nel sette il vantaggio nerazzurro.