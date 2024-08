Virtus test verità contro i Blacks Faenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo 8 giorni di preparazione, con il gruppo che ha cominciato a lavorare il 16 agosto, laquesta sera alle 18 giocherà la prima amichevole stagionale. I ragazzi di Gianluigi Galetti (nella foto) affronteranno al PalaCattani i; le due squadre poi si ritroveranno in campionato nei prossimi mesi. Unsubito probante: per entrare in clima serie B, meglio confrontarsi con formazioni di pari livello che giocare con avversarie di categoria inferiore senza avere la reale percezione di quanto potrà accadere più avanti. Quest’oggi Galetti avrà due indisponibili: non saranno infatti con i compagni Santiago Vaulet e Gianmarco Fiusco. Il giocatore argentino è ai box per un piccolo risentimento muscolare. Niente di particolarmente grave, ma semplicemente uno stop precauzionale dovuto ai carichi di lavoro fatti in questa prima settimana di pre season.