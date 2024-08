Traffico Roma del 24-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità corteo in centro oggi dalle 18 alle 20 da Piazza della Repubblica a Largo Corrado Ricci con percorso su via delle Terme di Diocleziano via Amendola e via Cavour la manifestazione arriverà all’altezza di via dei Fori Imperiali strada oggi e domani è isola pedonale per due giorni come sempre nell’ultimo fine settimana del mese sulla circonvallazione Tiburtina in direzione dell’innesto con la 24 è chiusa la carreggiata accanto al Verano resta percorribile l’altra carreggiata sempre in direzione della 24 e ancora questo fine settimana ZTL notturne aperte i varchi restano Disattivati fino alla fine del mese di agosto da sabato prossimo le ZTL notturne di Trastevere centro Testaccio è San Lorenzo saranno di nuovo attive In collaborazione con Luce Verde infomobilità