Traffico Roma del 24-08-2024 ore 07 | 30

(Di sabato 24 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ventola te questo primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilità alTutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione del raccordo anulare con solai in aumento il movimento in direzione del Litorale zona comunque un weekend caratterizzato dal rientro di molti vacanzieri in vista della riapertura di gran parte delle attività lavorative ricordiamo il fermo dei mezzi pesanti sull’intera rete via Nazionale Salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge lo stop scatterà alle 8 per protrarsi sino alle 16 proseguono i lavori sulla tangenziale che resta chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo in viale Castrense in direzione di San Giovanni tutto ilche proviene dalla stazione Tiburtina o dallaL’Aquila è fatto uscire allo svincolo Verano San Lorenzo per apertura È ...