Skriniar paga il conto | dopo l’Inter il declino Messo alla porta dal PSG! – TS

(Di sabato 24 agosto 2024)assiste da lontanocrisi di Milanal PSG. La carriera del difensore slovacco si complica in Francia, dove Luis Enrique gli indica lad’uscita.– È evidente ormai da tempo che la scelta di Milandi voltare la faccia al, di cui era il capitano, per cercare fortuna e gloria al PSG non ha particolarmente giovatosua carriera. Da quando ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in nerazzurro, partendo da svincolato, lo slovacco è passato dall’essere uno dei migliori difensori del campionato italiano a un calciatore come tanti. La scelta presa da Luis Enrique – emersa nel corso delle ultime ore – non fa altro che confermare tutto questo.