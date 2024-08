Scontro auto – moto sulla SS18 | due morti ed un ferito grave

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTragico incidente stradale sull’Capaccio Paestum. Da una prima ricostruzione, un’e unasarebbero entrate in collisione tra loro per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto violento sono rimaste coinvolte anche altre vetture. Ad avere la peggio i due centauri, un uomo e una donna, che hanno perso la vita. Mentre l’uomo alla guida dell’, è stato trasportato in gravi condizioni dai sanitari del 118, con un elicottero, all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. La Statale è stata chiusa al transito tra gli svincoli di Agropoli Nord e Cafasso. Sul posto sono giunti i caschi rossi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. L'articolo: dueed unproviene da Anteprima24.it.