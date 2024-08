Sarà un Cabassi rinnovato Tanti gli ex sugli spalti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)un ’’ tirato a lucido quello che lunedì sera farà da palcoscenico al ritorno in Serie C del Carpi. E con un filo diretto speciale con quel 5 maggio in cui davanti a 4mila spettatori i ragazzi di Serpini batterono il Certaldo e vinsero il campionato. Per la sfida col Rimini, infatti, sono attesiex biancorossi, che di quel gruppo hanno fatto parte e che poi – per scelte tecniche o infortuni – non sono stati confermati in estate. Una volontà ben precisa quella dei vari Bouhali, Maini, Tentoni, Zucchini, Laamane solo per citarne alcuni, ma anche l’ex ds Motta, che lunedì sera saranno al fianco in tribuna dei loro ex compagni. Troveranno uno stadio su cui il Carpi ha investito tanto – si parla di centinaia di migliaia di euro – in estate per ottemperare alla messa a norma richiesta dalla Lega Pro.