Pomigliano | l’ultimo saluto in bici a Gaetano Iovino

(Di sabato 24 agosto 2024)D’ARCO – Tantissima commozione questa mattina per la celebrazione dei funerali di, 52 anni, stroncato da un arresto cardiaco tre giorni fa mentre era in vacanza ad Otranto in Puglia.era ritenuto in città non solo il numero uno nella promozione di eventi sportivi, per lo più incletta, grande fautore e promotore della mobilità sulle due ruote. Aveva fatto nascere anni fa un movimento in città di giovani allestendo una pista di skateboard, poi gestendo la pista di pattinaggio su rotelle e collaborando fattivamente con l’amministrazione comunale diad organizzare eventi sportivi e ciclo pedalate che hanno avuto sempre un grande successo.