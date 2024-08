Pavia scooter finisce contro guardrail sullo svincolo della tangenziale Ovest | 21enne grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Un ragazzo di soli 21 anni è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso del vicino Policlinico San Matteo. Era in sella al suo, poco prima delle 13.30 di oggi, sabato 24 agosto, e aveva già imboccato la rampa diche dalladiporta sulla Statale 617 "Bronese" nel tratto che i pavesi chiamano tangenziali Nord ed Est. La dinamica dell'accaduto è ancora al vagliopolizia Locale del Comune di, intervenuta sul posto per i rilievi. Dalla prima ricostruzione dovrebbe essersi trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti: sulla rampa con curva a destra, losi sarebbe infatti schiantatoil guard rail sulla sinistracarreggiata, in quel punto a corsia unica.